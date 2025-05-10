Рок-группа Metallica вызвала "землетрясение" на концерте

Metallica устроила землетрясение на концерте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время выступления на стадионе в США 60 тысяч фанатов начали так прыгать, что это зафиксировал сейсмограф. Толчки дошли до приборов почти в полутора километрах от арены.