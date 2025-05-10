https://news.day.az/showbiz/1751751.html Рок-группа Metallica вызвала "землетрясение" на концерте - ВИДЕО Metallica устроила землетрясение на концерте. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время выступления на стадионе в США 60 тысяч фанатов начали так прыгать, что это зафиксировал сейсмограф. Толчки дошли до приборов почти в полутора километрах от арены.
Рок-группа Metallica вызвала "землетрясение" на концерте - ВИДЕО
Metallica устроила землетрясение на концерте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во время выступления на стадионе в США 60 тысяч фанатов начали так прыгать, что это зафиксировал сейсмограф. Толчки дошли до приборов почти в полутора километрах от арены.
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