Азербайджан в ТОП-5 на "Евровидении-2025"

Азербайджану предсказывают высокие баллы на "Евровидении-2025", который стартует 13 мая в Базеле, Швейцария.

Как передает Day.Az, в соцсетях, в частности в TikTok, публикуются прогнозы, на которых азербайджанская песня "Run with U", исполняемая группой Mamagama в ТОП-5 фаворитов финала.

Напомним, что группа Mamagama была выбрана для представления Азербайджана на "Евровидении-2025" после внутреннего отбора, в котором участвовало 154 заявки. Их композиция "Run with U" сочетает в себе элементы электро-попа и традиционной азербайджанской музыки, включая использование саза - национального музыкального инструмента.

Песня была написана и спродюсирована самими участниками группы: Сафаем Мишиевым, Хасаном Хейдаром (KHVS) и Романом Зилиановым (Roman Zee).