https://news.day.az/showbiz/1752200.html Гвен Стефани в очередной раз ошеломила публику - ФОТО "Ведьма!" - 55-летняя Гвен Стефани ошеломила публику на Wango Tango Как сообщает Day.Az, певица Гвен Стефани появилась на красной дорожке iHeartRadio's 102.7 KIIS FM Wango Tango и произвела настоящий фурор. 55-летняя звезда выглядела не старше 30 - поклонники не сдерживали восторга, а её стильный образ мгновенно разлетелся по соцсетям.
Гвен Стефани в очередной раз ошеломила публику - ФОТО
"Ведьма!" - 55-летняя Гвен Стефани ошеломила публику на Wango Tango
Как сообщает Day.Az, певица Гвен Стефани появилась на красной дорожке iHeartRadio's 102.7 KIIS FM Wango Tango и произвела настоящий фурор.
55-летняя звезда выглядела не старше 30 - поклонники не сдерживали восторга, а её стильный образ мгновенно разлетелся по соцсетям. Пользователи в шутку назвали её "ведьмой", намекая на поразительно молодую внешность.
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