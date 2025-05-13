Гвен Стефани в очередной раз ошеломила публику

"Ведьма!" - 55-летняя Гвен Стефани ошеломила публику на Wango Tango

Как сообщает Day.Az, певица Гвен Стефани появилась на красной дорожке iHeartRadio's 102.7 KIIS FM Wango Tango и произвела настоящий фурор.

55-летняя звезда выглядела не старше 30 - поклонники не сдерживали восторга, а её стильный образ мгновенно разлетелся по соцсетям. Пользователи в шутку назвали её "ведьмой", намекая на поразительно молодую внешность.