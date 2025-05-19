Гвинет Пэлтроу ответила на слухи о конфликте с Меган Маркл

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в интервью журналу People опровергла слухи о вражде с герцогиней Сассекской Меган Маркл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне не нравится, когда люди пытаются натравить женщин друг на друга", - заявила артистка.

Гвинет Пэлтроу рассказала, что она много путешествовала, поэтому не смогла лично встретиться с Меган Маркл. Актриса отметила, что они с женой принца Гарри поддерживают общение, переписываясь в мессенджере.

Знаменитость также заявила, что согласилась бы поучаствовать в кулинарном шоу Меган Маркл, если бы та ее пригласила.

"Почему бы и нет? Я не очень хорошо пеку, но всегда могу попробовать", - сказала Пэлтроу.