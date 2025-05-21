Умер создатель хитов группы ABBA

Ушел из жизни шведский музыкант Майкл Третов, известный своим сотрудничеством с группой ABBA. Об этом сообщает газета The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новость о кончине артиста подтвердили члены его семьи и коллеги. Музыканту было 80 лет.

Участник коллектива Бенни Андерссон посвятил коллеге пост в соцсетях: "Ты значил для нас четверых в ABBA больше, чем кто-либо другой. Кажется, наша музыка продолжает жить, и именно ты сделал ее вечной. Ты был фантастическим вдохновителем и лучшим звукорежиссером, которого когда-либо видел мир".

Третов считается создателем узнаваемого звучания культовой группы ABBA, с которой работал с 1970 по 1982 год. Он принимал участие в создании мюзикла Chess и записи всех ранних хитов коллектива. Также он выпустил несколько сольных песен под псевдонимом Caramba.