Голливудские актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс пришли к дочери на выпускной. Артистка поделилась в Instagram кадрами с торжественного события. Кэрис Дуглас окончила один из престижных вузов США - Брауновский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы оба такие гордые родители! Все только начинается", - отметила знаменитость.

У пары двое детей. Помимо дочери, они воспитали сына Дилана. Он также окончил Брауновский университет, где изучал политологию. Однако недавно Дуглас-младший решил пойти по стопам родителей, он играет в спектакле на Бродвее.

Супруги рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак. В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же артисты объявили о решении пожить раздельно, однако через год Дуглас успокоил поклонников, заявив, что, вопреки всевозможным слухам о многомиллионных исках по разделу имущества, им удалось наладить отношения. По словам актеров, кризисы только укрепили их веру в любовь и заставили многое переосмыслить.