Звезда «Эйфории» начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны

Американская актриса Сидни Суини начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны. Соответствующий пост появился на странице знаменитости в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

27-летняя звезда популярного сериала "Эйфория" разработала совместно с косметическим брендом Dr. Squatch лимитированую коллекцию мыла. По ее словам, в составе продукта присутствуют капли воды, в которой она мылась.

Согласно информации на сайте марки, мыло сочетает в себе аромат сосны, пихты и мха. Уточняется, что ограниченная коллекция поступит в продажу 6 июня.