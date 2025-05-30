https://news.day.az/showbiz/1756869.html Звезда «Эйфории» начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны Американская актриса Сидни Суини начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны. Соответствующий пост появился на странице знаменитости в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 27-летняя звезда популярного сериала "Эйфория" разработала совместно с косметическим брендом Dr. Squatch лимитированую коллекцию мыла.
Звезда «Эйфории» начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны
Американская актриса Сидни Суини начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны. Соответствующий пост появился на странице знаменитости в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
27-летняя звезда популярного сериала "Эйфория" разработала совместно с косметическим брендом Dr. Squatch лимитированую коллекцию мыла. По ее словам, в составе продукта присутствуют капли воды, в которой она мылась.
Согласно информации на сайте марки, мыло сочетает в себе аромат сосны, пихты и мха. Уточняется, что ограниченная коллекция поступит в продажу 6 июня.
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