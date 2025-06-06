https://news.day.az/showbiz/1758602.html Певица Слава попала в больницу Российская певица Слава (настоящее имя - Анастасия Сланевская) попала в больницу. Об этом сообщает сайт "Страсти", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Отмечается, что исполнительнице понадобилась помощь врачей из-за проблем с ушами. При этом она не стала раскрывать детали, отметив только, что все серьезно. "Ну поехали.
Певица Слава попала в больницу
Российская певица Слава (настоящее имя - Анастасия Сланевская) попала в больницу. Об этом сообщает сайт "Страсти", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что исполнительнице понадобилась помощь врачей из-за проблем с ушами. При этом она не стала раскрывать детали, отметив только, что все серьезно. "Ну поехали. Походу снова операция", - сказала певица.
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