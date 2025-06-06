Певица Слава попала в больницу

Российская певица Слава (настоящее имя - Анастасия Сланевская) попала в больницу. Об этом сообщает сайт "Страсти", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что исполнительнице понадобилась помощь врачей из-за проблем с ушами. При этом она не стала раскрывать детали, отметив только, что все серьезно. "Ну поехали. Походу снова операция", - сказала певица.