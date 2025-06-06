Умер создатель фильмов «Пила»
Режиссер и продюсер Джейсон Константин, известный благодаря работе в компании Lionsgate и созданию хоррор-серии "Пила", ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет издание Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, 55-летний постановщик умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти сопрезидента кинокомпании Lionsgate Motion Picture Group стал рак мозга.
Константин дал зеленый свет серии культовых фильмов "Пила", когда в 2004 году студии был представлен пилотный проект. Известно, что на момент смерти продюсер занимался картиной "Пила 11". По иронии судьбы, главный герой фильма Джон Крамер в исполнении актера Тобина Белла тоже страдал от прогрессирующего рака мозга. Константин также работал в качестве продюсера над франшизами "Джон Уик", "Неудержимые" и "Достать ножи".
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