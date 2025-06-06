https://news.day.az/showbiz/1758603.html

Умер создатель фильмов «Пила»

Режиссер и продюсер Джейсон Константин, известный благодаря работе в компании Lionsgate и созданию хоррор-серии "Пила", ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет издание Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По информации источника, 55-летний постановщик умер в своем доме в Лос-Анджелесе.