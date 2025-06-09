https://news.day.az/showbiz/1758608.html Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание за заслуги в спорте и благотворительной деятельности. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 50-летний спортсмен оказался в списке почетных гостей по случаю дня рождения короля Карла III.
Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание
Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание за заслуги в спорте и благотворительной деятельности. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
50-летний спортсмен оказался в списке почетных гостей по случаю дня рождения короля Карла III. Благодаря новому титулу Бекхэм будет известен теперь как сэр, а его жена, дизайнер и певица Виктория, - как леди.
Известно, что футболист ждал этого около 20 лет. По данным портала, в прошлом году рыцарское звание вместо Бекхэма получил бывший тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт.
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