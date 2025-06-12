Голливудскую пару заподозрили в желании расстаться

Певица Кэти Перри и ее возлюбленный, актер Орландо Блум, находятся на грани расставания. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем расстаться", - заявил источник издания. В настоящее время исполнительница находится в своем туре Lifetimes, который начался 23 апреля и продлится до 7 декабря.

По словам инсайдера, Перри сильно расстроена тем, что слушатели плохо приняли ее новый альбом. "Она также была разочарована некоторыми отзывами о туре. Это оказало негативное влияние на их отношения", - заявил второй собеседник Page Six.

Пара впервые встретилась в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии "Золотой глобус".