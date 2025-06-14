https://news.day.az/showbiz/1760494.html Дэвид Бекхэм посвящен в рыцари Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм посвящен в рыцари, передает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Бекхэм удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность. Бекхэм большую часть своей карьеры провел в "Манчестер Юнайтед".
Дэвид Бекхэм посвящен в рыцари
Бекхэм удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность.
Бекхэм большую часть своей карьеры провел в "Манчестер Юнайтед". Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды - Кубок страны. В 1999 году "МЮ" стал победителем Лиги чемпионов.
В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского "Реала", с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.
Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.
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