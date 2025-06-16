Сын Виктории и Дэвида Бекхэма отказался от общения с родителями

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Бруклин, отказался от общения с родителями из-за их конфликта с его женой Николой Пельтц-Бекхэм. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Бруклин Бекхэм сообщил своей семье, что не будет отвечать на их звонки или как-то контактировать. По словам собеседника таблоида, сын Дэвида Бекхэма даже не поздравил отца с будущим присвоением ему рыцарского титула.

При этом представитель Бруклина Бекхэма опроверг информацию об отказе молодого человека от общения с родителями. Сами Дэвид и Виктория Бекхэм не комментировали слухи.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа "токсичными". Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным СМИ, организация свадьбы спровоцировала вражду между девушкой и Викторией Бекхэм. Модель предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.