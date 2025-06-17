Кэти Перри подогрела слухи о расставании с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри подогрела слухи о расставании с актером Орландо Блумом. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кэти Перри выступила в ночном клубе Poof Doof в Мельбурне. В роликах, которые завирусились в соцсетях, певица была запечатлена без помолвочного кольца, которое ей подарил Орландо Блум в День святого Валентина в 2019 году. Вместо него поп-исполнительница надела серебристые изделия.

11 июня издание Page Six сообщило, что Кэти Перри и Орландо Блум решили расстаться после 6 лет отношений. Инсайдер заявил, что в окружении звезд готовы назвать дату, когда их отношения окончательно завершатся.

"Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем расстаться", - сообщил он.

Причину возможного расставания пары не раскрыли.