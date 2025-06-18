Уилл Смит объяснил причину отказа от роли в «Начале» Нолана

Изначально, как писало издание The Hollywood Reporter, Нолан приглашал на главную роль актера Брэда Питта. Когда актер отказался, то режиссер обратился к Уиллу Смиту, но тот тоже не согласился работать над проектом. В результате роль досталась Леонардо ДиКаприо.

"Не думаю, что я когда-нибудь говорил об этом публично, но сейчас скажу, потому что мы откровенничаем. Крис Нолан сначала принес мне "Начало", и я его не понял. Я никогда не говорил об этом. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что фильмы, посвященные альтернативной реальности, не очень хорошо подаются", - заявил Смит.

Звезда "Людей в черном" вспомнил, что в свое время отверг и предложение сестер Вачовски, которые приглашали его сыграть Нео из "Матрицы". Смит также не согласился участвовать в "Джанго освобожденном" Квентина Тарантино, о чем актеру "до сих пор больно говорить". Он признался, что не хотел играть в истории о рабстве и мести.

В 2008 году Уилл Смит возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes, заработав за год $80 млн. Он - лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус" и многих других.