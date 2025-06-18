Умерла актриса, сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби»

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

"Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой - природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем", - отметили в театре.

О дате прощания сообщат дополнительно.

Наталья Тенякова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила ЛГИТМиК, училась у Бориса Зона.

Сценическую карьеру начала в театре имени Ленинского комсомола, позже стала одной из ведущих актрис Большого драматического театра в Ленинграде. С конца 1970-х работает в Москве - играла в Театре имени Моссовета, МХТ им. Чехова и других.

Широкую известность в кино получила после роли бабы Шуры в комедии "Любовь и голуби". Также она снялась в фильмах "Старшая сестра", "Наши знакомые", "Зелёная карета".

В 1994 году Тенякова была удостоена звания народной артистки РФ, лауреат премии "Золотая Маска". Была замужем за актером Сергеем Юрским, с которым прожила почти 50 лет. У пары есть дочь.