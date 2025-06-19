Бекхэмы разозлились из-за дружбы сына с Меган Маркл и принцем Гарри

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория разозлились на сына Бруклина из-за его дружбы с принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это настоящий кошмар для Виктории и Дэвида. Это поставило их в неловкое положение, особенно учитывая, насколько они близки с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. И, конечно, как всем известно, между Викторией и Меган Маркл есть конфликт, так что это просто огромная пощечина, и это воспринимается как предательство семьи", - заявил собеседник таблоида.

По словам инсайдера, Виктория Бекхэм считает, что во всем виновата жена сына Никола Пельтц-Бекхэм, якобы именно она начала общаться с Меган Маркл и принцем Гарри. Источник добавляет, что дизайнер готова простить Бруклина, однако Дэвид Бекхэм не хочет закрывать глаза на поступок наследника.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа "токсичными". Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным СМИ, организация свадьбы спровоцировала вражду между девушкой и Викторией Бекхэм. Модель предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.