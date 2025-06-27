Бывший футболист сборной Англии, совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм попал в больницу. Информацию об этом в своем Instagram разместила супруга футболиста Виктория Бекхэм, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она опубликовала фото, на котором экс‑футболист лежит на больничной койке с гипсом, а кадр подписала фразой "Выздоравливай скорее". Издание The Mirror указало, что футболист перенес операцию из-за травмы, последствия которой длились 20 лет. Пока ни Бекхэм, ни его супруга пока не раскрывают подробности произошедшего.

Бекхэмы женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в "Манчестер Юнайтед". Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды - Кубок страны. В 1999 году "МЮ" стал победителем Лиги чемпионов. В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского "Реала", с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился играть в МЛС.