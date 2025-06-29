Стивен Спилберг может снять свой первый вестерн

Оскароносный режиссер Стивен Спилберг не исключил, что может снять свой первый вестерн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У меня есть жажда вестернов, которые я когда-нибудь, надеюсь, сниму. Это жанр, который ускользал от меня все эти десятилетия", - признался Спилберг.

78-летний Спилберг - автор фильмов "Инопланетянин", "Назад в будущее" "Фабельманы" и др.