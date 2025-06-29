Отменен концерт Басты в Баку

С крупнейшей платформы продажи билетов в Азербайджане iticket.az удалена афиша концерта российского певца Басты, который должен был состояться 30 августа, передает Day.Az.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане отменены запланированные совместные с Россией культурные мероприятия.