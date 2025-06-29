https://news.day.az/showbiz/1764200.html Отменен концерт Басты в Баку С крупнейшей платформы продажи билетов в стране удалили уже удалили афишу концерта Басты, который должен был состояться 30 августа.
Отменен концерт Басты в Баку
С крупнейшей платформы продажи билетов в Азербайджане iticket.az удалена афиша концерта российского певца Басты, который должен был состояться 30 августа, передает Day.Az.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане отменены запланированные совместные с Россией культурные мероприятия.
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