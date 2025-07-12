Звезда "Игры престолов", актриса Софи Тернер возобновила отношения с бывшим возлюбленным Перегрином Пирсоном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Софи Тернер и Перегрина Пирсона заметили в районе Ноттинг-Хилл, в Лондоне. Они держались за руки, обнимались и целовались. Пара также вновь подписались на аккаунты друг друга в соцсетях, а также вместе посетила музыкальный фестиваль Glastonbury.

До этого Софи Тернер снялась на вечеринке с подругами после расставания Перегрином Пирсоном.

В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала "Игра престолов" на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.

Позже Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса, заявив, что он удерживал паспорта их детей и не позволял им вернуться в Англию. Однако в январе журналисты сообщили, что актриса отозвала иск. В сентябре стало известно, что звезды завершили развод.