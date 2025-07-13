Ванесса Хадженс объявила о второй беременности

Звезда "Классного мюзикла", актриса Ванесса Хадженс, станет мамой во второй раз.

Как передает Day.Az, об этом артистка сообщила в Instagram.

Ванесса Хадженс опубликовала фотографии, на которых позировала вместе со своим супругом Коулом Такером. Актриса предстала перед камерой в белом полурасстегнутом топе, продемонстрировав округлившийся живот. Артистка также надела макси-юбку в тон и массивные браслеты. Коул Такер был запечатлен в белой футболке и синих джинсах.

"Второй раунд!" - подписала снимки звезда.