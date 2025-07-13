https://news.day.az/showbiz/1767374.html Ванесса Хадженс объявила о второй беременности Звезда "Классного мюзикла", актриса Ванесса Хадженс, станет мамой во второй раз. Как передает Day.Az, об этом артистка сообщила в Instagram. Ванесса Хадженс опубликовала фотографии, на которых позировала вместе со своим супругом Коулом Такером.
Ванесса Хадженс объявила о второй беременности
Звезда "Классного мюзикла", актриса Ванесса Хадженс, станет мамой во второй раз.
Как передает Day.Az, об этом артистка сообщила в Instagram.
Ванесса Хадженс опубликовала фотографии, на которых позировала вместе со своим супругом Коулом Такером. Актриса предстала перед камерой в белом полурасстегнутом топе, продемонстрировав округлившийся живот. Артистка также надела макси-юбку в тон и массивные браслеты. Коул Такер был запечатлен в белой футболке и синих джинсах.
"Второй раунд!" - подписала снимки звезда.
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