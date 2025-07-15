Звезда «Эйфории» станет новой девушкой Джеймса Бонда

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, режиссер новой части "Бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.