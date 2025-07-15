https://news.day.az/showbiz/1767783.html Звезда «Эйфории» станет новой девушкой Джеймса Бонда Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Звезда «Эйфории» станет новой девушкой Джеймса Бонда
Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, режиссер новой части "Бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.
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