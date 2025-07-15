Деталь в образе Мелании Трамп на футбольном матче вызвала ажиотаж в сети

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп посетила футбольный матч и вызвала ажиотаж в сети.

Как передает Day.Az, на соответствующие комментарии в X обратило внимание издание The Spun.

Манекенщица вместе супругом была замечена на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси, на котором проходил матч между ПСЖ и "Челси". Так, для выхода в свет Трамп надела черный пиджак и белое платье с разрезом. При этом она уложила волосы в пучок и дополнила образ солнцезащитными очками с массивной оправой в тон наряду.

Пользователи сети обратили внимание на аксессуар Трамп и принялись обсуждать его. "Мелания просто сногсшибательна в своих белых солнцезащитных очках Dior!", "Мелания выглядела потрясающе в этих солнцезащитных очках и этом длинном платье, черт возьми", "Толпа сходит с ума от ее образа!", "Она действительно знает, когда и как использовать эффектный аксессуар, например шляпу, которую она надела на инаугурацию. Эти солнцезащитные очки гарантированно станут вирусными", "Очки просто шикарные", - высказывались они.