Зои Кравиц подогрела слухи о романе с Остином Батлером

Зои Кравиц и Остина Батлера заметили на последней постановке иммерсивной театральной компании Punchdrunk "Комната Виолы" в театре Shed в Хадсон-Ярдс. По информации журналистов, вместе с актерами был режиссер Даррен Аронофски. После шоу знаменитости отправились на ночную прогулку по Нью-Йорку.

30 октября прошлого года издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Недавно артистка впервые высказалась о разрыве.

В апреле Зои Кравиц спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером. Они сблизились во время съемок фильма "Пойман на краже", премьера которого запланирована на этот год. По словам собеседника издания, актеры проводили время в течение нескольких недель. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях и вместе появляться на публичных мероприятиях.