Джоли и Деппа заподозрили в тайном романе

Американский актер Джонни Депп тайно встречается со своей коллегой Анджелиной Джоли.

Как передает Day.Az, об этом пишет Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

По данным источника, пара устраивает свидания в заведениях Лондона и Лос-Анджелеса. Актеры выбирают тихие места для встреч и ведут себя спокойно, чтобы не привлекать внимание фанатов и СМИ.

"Они встречаются в шикарных ресторанах и тихих клубах. Уже много лет их отношения были на грани флирта", - заявили собеседники издания.

Депп и Джоли вместе снялись в фильме "Турист", который вышел на экраны в 2010 году. По словам инсайдеров, с тех пор Джонни хотел завести роман с актрисой. Сообщается, что Джоли также "заинтригована" Деппом, который вызывает у нее "пьянящее чувство".