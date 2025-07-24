https://news.day.az/showbiz/1769917.html Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган Актер и культовый рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) ушел из жизни в возрасте 71 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает таблоид The Sun. По информации источника, сердце артиста перестало биться, когда он находился у себя дома во Флориде, США.
Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган
Актер и культовый рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) ушел из жизни в возрасте 71 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает таблоид The Sun.
По информации источника, сердце артиста перестало биться, когда он находился у себя дома во Флориде, США.
Известно, что помимо яркой карьеры в рестлинге, Терри был также звездой фильмов "Рокки 3", "Гром в раю", "Коммандо из пригорода" и других известных картин.
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