Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

Актер и культовый рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) ушел из жизни в возрасте 71 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает таблоид The Sun.

По информации источника, сердце артиста перестало биться, когда он находился у себя дома во Флориде, США.

Известно, что помимо яркой карьеры в рестлинге, Терри был также звездой фильмов "Рокки 3", "Гром в раю", "Коммандо из пригорода" и других известных картин.