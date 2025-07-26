В сети возмутились деталью образа Мерил Стрип со съемок фильма «Дьявол носит Prada 2»

В сети возмутились деталью образа актрисы Мерил Стрип со съемок фильма "Дьявол носит Prada 2".

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился в аккаунте Pop & Hot Culture в соцсети X.

На размещенных кадрах героиня Миранда Пристли, роль которой исполняет артистка, предстала в персиковом пальто, фиолетовой блузке и черных солнцезащитных очках. При этом автор аккаунта обратил внимание, что она взяла с собой блестящую розовую бутылку для воды. "Миранда Пристли несет чашку в стразах", - отметил юзер.

Пост набрал более пяти миллионов просмотров. Другие пользователи также высказались об указанном аксессуаре.

"Миранда никогда бы этого не сделала!", "Что следующее? Лабубу?", "Что-то мне подсказывает, что они собираются испортить фильм", "Стилист заслуживает пожизненного заключения в тюрьме", - заявили они.