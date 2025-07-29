Вышел трейлер третьей части «Аватара»

Премьера третьей части фильма "Аватар" состоится 19 декабря. Официальный трейлер картины "Аватар: Огонь и пепел" опубликовала компания 20th Century Studios в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В двухминутном ролике показывается противостояние главного героя с племенем Пепла, которому подвластен огонь.

Ранее режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон рассказал, что часть сцен для второго и третьего фильмов франшизы снималась одновременно. Такое решение было принято, чтобы избежать взросления юных актеров.

"Аватар" вышел в прокат в 2009 году. При бюджете 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов. Сиквер картины "Аватар: Путь воды" в 2022 году собрал более 2,3 миллиарда долларов.