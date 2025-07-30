Кэти Перри заподозрили в романе с известным политиком

Американская певица Кэти Перри спровоцировала слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо на фоне новостей о расставании со звездой "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом. Об этом пишет RadarOnline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, поп-звезду заметили в компании известного политика на романтическом ужине в Монреале. "40-летняя певица и 53-летний Трюдо были замечены в изысканном ресторане Le Violon в понедельник, 28 июля", - говорится в материале.

Слухи о серьезном разладе в отношениях Блума и Перри появились в июне 2025 года. Журналисты таблоида People сообщили, что актер и певица сделали все возможное, чтобы преодолеть сложности, которые возникли в их отношениях, но в итоге пришли к выводу, что расставание будет для них лучшим решением.