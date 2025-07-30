В Польше умер актер из сериала «Ведьмак»

Актер Кшиштоф Матушевский, который играл в польском сериале "Ведьмак" 2002 года, умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на пресс-службу театра "Выбжеже", в котором выступал артист, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Актер, скончавшийся в возрасте 65 лет, был связан с гданьской сценой более четырех десятилетий. Его кончина - огромная утрата для театрального мира", - говорится в сообщении.

Матушевский выступал в "Выбжеже" с 1983 года. Он был частью спектаклей многих известных польских режиссеров, включая Адама Ожеховского, Яна Кляты, Эвелину Марциняк и других.

Также артист снимался в сериалах и фильмах "Лжец", "Волшебное дерево", "Черный четверг" и "В добре и во зле". Одна из последних работ Матушевского - роль в сериале "Высокая вода".