Хирург раскрыл правду о пластике 46-летней Ани Лорак
Пластический хирург Сергей Свиридов раскрыл правду о пластике украинской эстрадной певицы Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек).
Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует портал "Страсти".
В первую очередь специалист обратил внимание на нос и форму лица 46-летней знаменитости. "Сейчас же у Ани идеальный нос - он стал тоньше и не такой вздернутый, как раньше. Также в юности овал лица у Лорак был достаточно округлый, а сейчас ее лицо более заостренное", - отметил он.
Свиридов предположил, что Лорак могла прибегнуть к удалению комков биша, а также липосакции подбородка, овала лица и шеи.
"Такие операции всегда очень омолаживают человека. Также певица, несомненно, применяет уходовые процедуры, включая различные крема, маски", - пояснил эксперт.
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