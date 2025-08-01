Хирург раскрыл правду о пластике 46-летней Ани Лорак

Пластический хирург Сергей Свиридов раскрыл правду о пластике украинской эстрадной певицы Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек).

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует портал "Страсти".

В первую очередь специалист обратил внимание на нос и форму лица 46-летней знаменитости. "Сейчас же у Ани идеальный нос - он стал тоньше и не такой вздернутый, как раньше. Также в юности овал лица у Лорак был достаточно округлый, а сейчас ее лицо более заостренное", - отметил он.

Свиридов предположил, что Лорак могла прибегнуть к удалению комков биша, а также липосакции подбородка, овала лица и шеи.

"Такие операции всегда очень омолаживают человека. Также певица, несомненно, применяет уходовые процедуры, включая различные крема, маски", - пояснил эксперт.