Семья отселила Брюса Уиллиса в отдельный дом из-за болезни

Голливудский актер Брюс Уиллис перестал говорить на фоне прогрессирующей деменции, семья разместила его в отдельном доме с круглосуточной медицинской поддержкой.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в интервью телеканалу ABC супруга актера, британская актриса Эмма Хеминг.

По ее словам, после продолжительной борьбы с болезнью мозг актера ослаб. Актриса также рассказала о том, как на первых порах болезни Уиллис стал забывать реплики на съемках, а с близкими вел себя отстраненно и холодно.

"У Брюса в целом неплохое здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и ... мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним иначе", - сказала она.

Супруга актера сообщила, что в нем еще остались "слабые отголоски" прежнего Уиллиса, но из-за болезни семья приняла решение разместить его во "втором доме" - в одноэтажном здании, где ему легко передвигаться и за ним круглосуточно ухаживают врачи.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках. По информации Tribune, состояние актера в последнее время резко ухудшилось.

В фильмографии Уиллиса около 130 ролей в кино. Актер известен по фильмам "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Двенадцать обезьян", "Пятый элемент" и другим картинам.