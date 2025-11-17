Тому Крузу вручили почетный «Оскар»

Голливудский актер Том Круз получил почетную награду Американской киноакадемии во время специальной церемонии 16 ноября. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Награду 63-летнему артисту вручал режиссер Алехандро Иньярриту, который снимет Круза в предстоящем, пока безымянном фильме, выходящем в прокат в октябре 2026 года.

Принимая награду, Круз произнес эмоциональную речь о кино, которое артист полюбил еще в детстве.

"Я был всего лишь малышом в темном кинотеатре, и помню, как луч света прорезал помещение, а я посмотрел вверх и увидел, как он буквально взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем тот, который я знал. Передо мной разворачивались целые культуры, жизни и пейзажи, и это пробудило жажду приключений, жажду знаний, жажду понять человечество, создавать персонажей, рассказывать историю, увидеть мир. Это открыло мне глаза", - вспоминает он.