Бекхэмы простят сына только, если он разведется с женой

Дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм были "в ярости" из-за публичных обвинений старшего сына Бруклина в том, что они чрезмерно контролировали его и пытались разрушить его отношения с моделью Николой Пельтц-Бекхэм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что они не будут обращать на сына никакого внимания, пока он находится в отношениях с манекенщицей. По словам источника, Бекхэмы пытались помириться с Бруклином, однако им не удалось этого.

"Несмотря на все произошедшее, Дэвид и Виктория по-прежнему любят своего сына. Он всегда будет их мальчиком, и для него всегда найдется место в их доме. Однако они перепробовали все, что могли, чтобы наладить с ним отношения, но ничего не вышло. Теперь кажется, что пути назад нет, пока он все еще с Николой", - заявил собеседник таблоида.

Источник добавил, что родители Виктории и Дэвида Бекхэмов также глубоко огорчены поступком внука.

"Бабушки и дедушки снова очень расстроены. Они чувствуют себя бессильными и не знают, что делать. Они любят Бруклина, но, конечно же, очень любят своих детей и видят боль, запечатленную на их лицах", - поделился инсайдер.