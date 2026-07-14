Фредди Крюгер вернется на экраны в новом «Кошмаре на улице Вязов»

Компания Paramount Pictures работает над новым фильмом ужасов "Кошмар на улице Вязов", пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание сообщает, что киностудия выкупила права на экранизацию оригинального сценария хоррора у наследников режиссера оригинальной ленты Уэса Крейвена. Над проектом, кроме его вдовы Ии Лабунки и сына Джонатана, работает продюсер Марк Тоберофф.

В центре сюжета фильмов "Кошмар на улице Вязов" маньяк с обожженным лицом и рукой-бритвой Фредди Крюгера, который спустя годы возвращается во снах к детям, чтобы расправиться с ними, а иногда пробирается и в реальный мир.