В Британии выпустят 10 неизданных песен Дэвида Боуи

Сборник ранее не издававшихся песен Дэвида Боуи, записанных в 1965 году с участием Джимми Пейджа, будет представлен публике 18 сентября. Об этом пишет британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Альбом получил название "David Bowie: The Shel Talmy Recordings", в честь продюсера Шела Талми, который сотрудничал с легендарным музыкантом в те годы. Речь идет о песнях, записанных в самом начале карьеры артиста, когда он выступал под своим настоящим именем - Дэйви Джонс. Тогда музыкант исполнял совершенно другую музыку - блюз с элементами психоделического поп-рока, который был популярен в Лондоне в середине 60-х.

Издание напоминает, что на следующий год после записи, в 1966 году, Дэйви Джонс изменил свое имя на Дэвид Боуи, чтобы его не путали с солистом группы The Monkees Дэйви Джонсом.

The Guardian уточняет, что в сборник вошли треки, в создании которых участвовали будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с The Beatles и The Rolling Stones.