Умерла звезда фильма «Один дома-2»

Ирландская актриса Бренда Фрикер скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщила "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причина смерти пока не разглашается. О трагедии рассказал агент актрисы Фил Белфилд. Он поделился воспоминаниями о знаменитости.

"Мы больше никогда не увидим никого, подобного ей, и мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать ее, любить и работать с ней. Она навсегда останется в моём сердце и в сердцах множества поклонников кино и телевидения по всему миру", - сказал представитель актрисы.

Наибольшую известность Фрикер принесла роль в драме "Моя левая нога" (1989). В 1990 году она получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за образ матери героя Дэниела Дэй-Льюиса.

Актриса также запомнилась другими яркими ролями. Она сыграла медсестру Меган Роуч в сериале BBC "Катастрофа", где работала с 1986 по 2010 год. Поклонникам семейных комедий она известна по роли "леди с голубями" в фильме "Один дома 2" (1992).

Фрикер была замужем за актером Барри Дэвисом до 1988 года. За это время она шесть раз беременела, но все попытки заканчивались выкидышами. В последние годы она жила в Бристоле с партнером Джо.