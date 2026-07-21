52-летняя Мел Си из Spice Girls вышла замуж
Британская певица Мелани Чисхолм (Мел Си) последней из группы Spice Girls вышла замуж. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам ее экс-коллеги по группе и дизайнера Виктории Бекхэм, свадебная церемония прошла в Австралии. 52-летняя артистка и ее супруг-манекенщик Крис Дингуолл поженились в крупнейшем городе страны Сиднее.
"Я просто ужинала с Мелани и спросила ее, что она замышляет. И она как бы невзначай сообщила что через два дня уезжает в Австралию и выходит замуж!" - вспоминает Бекхэм.
Для церемонии Бекхэм поделилась с подругой кружевным платьем на бретелях - платье, которое сшили для свадьбы, не подошло певице, и времени перешить его не было.
Для более масштабного торжества в Англии, прошедшего 18 июля, Бекхэм создала для Мел Си другое похожее платье. На торжественном мероприятии присутствовали их коллеги по группе - Джерри Хорнер, Мелани Браун и Эмма Бантон.
Мелани Чисхолм познакомилась с Крисом Дингуоллом в приложении для знакомств. В ноябре 2023 года они впервые встретились, после чего Мел Си изменила своей клятве никогда не выходить замуж и приняла предложение руки и сердца.
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