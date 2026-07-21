Умер один из создателей «Терминатора»

Сценарист Уильям Уишер-младший, являющийся одним из создателей франшизы "Терминатор", умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает The Wrap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уишер ушел из жизни 14 июля у себя дома. 19 июля смерть драматурга подтвердили в официальном сообщении его родные.

"Пока весь мир вспоминает незабываемые фильмы, которые он помог создать, мы будем чтить Уильяма за его доброту, чувство юмора, блестящее воображение и любовь, которой он так легко делился с родными и друзьями", - говорится в заявлении родственников Уишера.

Уильям Уишер-младший был другом детства режиссера Джеймса Кэмерона и помогал ему в работе над сценарием блокбастера "Терминатор". Впоследствии он стал соавтором сценария сиквела "Терминатор 2". Он также является сценаристом таких картин, как "13-й воин", "Судья Дредд" и "Изгоняющий дьявола: Приквел".