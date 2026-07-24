https://news.day.az/showbiz/1849963.html Княгиня Монако повторила образ Грейс Келли на гала-вечере Княгиня Монако Шарлен вышла на публику в золотом платье. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People. Князь Монако Альбер II с женой княгиней Шарлен посетили гала-концерт Croix Rouge Monegasque. Для выхода на публику Шарлен предпочла золотое платье на одно плечо с длинным шлейфом.
Княгиня Монако повторила образ Грейс Келли на гала-вечере
Княгиня Монако Шарлен вышла на публику в золотом платье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.
Князь Монако Альбер II с женой княгиней Шарлен посетили гала-концерт Croix Rouge Monegasque. Для выхода на публику Шарлен предпочла золотое платье на одно плечо с длинным шлейфом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с розовой помадой. Образ наполнил поклонникам наряд Грейс Келли.
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