Княгиня Монако повторила образ Грейс Келли на гала-вечере

Княгиня Монако Шарлен вышла на публику в золотом платье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

Князь Монако Альбер II с женой княгиней Шарлен посетили гала-концерт Croix Rouge Monegasque. Для выхода на публику Шарлен предпочла золотое платье на одно плечо с длинным шлейфом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с розовой помадой. Образ наполнил поклонникам наряд Грейс Келли.