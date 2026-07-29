Первый муж Дженнифер Лопес о ее измене с Пи Дидди

Бывший муж Лопес Ноа заявил о ее измене с рэпером Пи Дидди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.

Оджани Ноа заявил, что в период их отношений Дженнифер Лопес уверяла его, что ее частые встречи с рэпером в отелях Майами и Нью-Йорка были связаны исключительно с записью ее альбома. Однако позже папарацци засняли Дженнифер Лопес и Пи Дидди вместе. Певица обманывала Ноа долгое время и изменяла ему, однако позже просила его разобраться с рэпером.

"Мы начали сильно ссориться, потому что я знал, что она мне изменяет", - рассказал Ноа.