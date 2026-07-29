https://news.day.az/showbiz/1850789.html Первый муж Дженнифер Лопес о ее измене с Пи Дидди Бывший муж Лопес Ноа заявил о ее измене с рэпером Пи Дидди. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun. Оджани Ноа заявил, что в период их отношений Дженнифер Лопес уверяла его, что ее частые встречи с рэпером в отелях Майами и Нью-Йорка были связаны исключительно с записью ее альбома.
Первый муж Дженнифер Лопес о ее измене с Пи Дидди
Бывший муж Лопес Ноа заявил о ее измене с рэпером Пи Дидди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.
Оджани Ноа заявил, что в период их отношений Дженнифер Лопес уверяла его, что ее частые встречи с рэпером в отелях Майами и Нью-Йорка были связаны исключительно с записью ее альбома. Однако позже папарацци засняли Дженнифер Лопес и Пи Дидди вместе. Певица обманывала Ноа долгое время и изменяла ему, однако позже просила его разобраться с рэпером.
"Мы начали сильно ссориться, потому что я знал, что она мне изменяет", - рассказал Ноа.
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