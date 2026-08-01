Маска из «Крика» уйдет с молотка

Маска из фильма 1996 года "Крик" уйдет с молотка в США. Об этом сообщается на сайте аукциона Propstore, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, на аукционе продадут и другие памятные вещи, связанные с кино и телевидением - топор из "Сияния" (1980), перчатки из картины "Эдвард руки-ножницы" (1990) костюм кролика из фильма "Донни Дарко" (2001). Торги пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 26 по 29 августа.

"Компания Propstore проведет четырехдневный аукцион, где будет выставлено более 1,4 тысяч лотов, связанных с кино и телевидением, а также более 300 лотов с автографами и памятными вещами из мира спорта", - рассказывают организаторы.

Кроме того, на аукционе можно будет купить янтарную окаменелость с комаром из вступительной сцены "Парка Юрского периода" (1993), броню Железного Человека из фильма "Первый мститель: Противостояние" (2016) и клыки оборотня из клипа Майкла Джексона на песню "Thriller" (1982).

Предметы стоят от $50 тысяч до $500 тысяч.