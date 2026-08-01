Lorde остановила концерт из-за многочисленных обмороков фанатов

Новозеландская певица Лорд (Lorde) остановила свой концерт на открытии фестиваля "Lollapalooza" в Чикаго из-за многочисленных обмороков фанатов. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Двукратная обладательница "Грэмми" ненадолго прервала свое выступление, увидев, что поклонники теряют сознание из-за жары. Артистка вызвала охрану, чтобы посетителям концерта помогли покинуть площадку.

"Отсюда, сверху, вы выглядите потрясающе", - обратилась Лорд к зрителям в начале выступления.

Певица вернулась на сцену "Lollapalooza" впервые после своего выступления на этом фестивале в 2014 году.

Летом 2025 года новозеландка выпустила свой четвертый студийный альбом Virgin.