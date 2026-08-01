Lorde остановила концерт из-за многочисленных обмороков фанатов
Новозеландская певица Лорд (Lorde) остановила свой концерт на открытии фестиваля "Lollapalooza" в Чикаго из-за многочисленных обмороков фанатов. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Двукратная обладательница "Грэмми" ненадолго прервала свое выступление, увидев, что поклонники теряют сознание из-за жары. Артистка вызвала охрану, чтобы посетителям концерта помогли покинуть площадку.
"Отсюда, сверху, вы выглядите потрясающе", - обратилась Лорд к зрителям в начале выступления.
Певица вернулась на сцену "Lollapalooza" впервые после своего выступления на этом фестивале в 2014 году.
Летом 2025 года новозеландка выпустила свой четвертый студийный альбом Virgin.
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