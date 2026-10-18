Сидни Суини кардинально сменила имидж ради прогулки по Лос-Анджелесу

Голливудская актриса Сидни Суини вышла на публику с кардинально новым имиджем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, знаменитость опубликовала фото в Instagram.

Сидни Суини надела парик с темными волосами, чтобы погулять по популярному месту в округе Лос-Анджелеса - пирсу Санта-Моники. Актриса вышла на публику в белой футболке с принтом, коротких голубых шортах, кроссовках и солнцезащитных очках.