https://news.day.az/showbiz/1867411.html Сидни Суини кардинально сменила имидж ради прогулки по Лос-Анджелесу Голливудская актриса Сидни Суини вышла на публику с кардинально новым имиджем. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, знаменитость опубликовала фото в Instagram. Сидни Суини надела парик с темными волосами, чтобы погулять по популярному месту в округе Лос-Анджелеса - пирсу Санта-Моники.
Сидни Суини кардинально сменила имидж ради прогулки по Лос-Анджелесу
Голливудская актриса Сидни Суини вышла на публику с кардинально новым имиджем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, знаменитость опубликовала фото в Instagram.
Сидни Суини надела парик с темными волосами, чтобы погулять по популярному месту в округе Лос-Анджелеса - пирсу Санта-Моники. Актриса вышла на публику в белой футболке с принтом, коротких голубых шортах, кроссовках и солнцезащитных очках.
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