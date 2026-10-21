Актера из фильма «Дневники принцессы» обвинили в обмане пенсионеров

Актера Эрика фон Деттена, сыгравшего красавчика Джоша в "Дневниках принцессы", обвинили в мошенничестве и жестоком обращении с пожилыми людьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.

Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении издания, против актера и компании Rosland Capital подала иск пожилая пара - 85-летняя Шейла и 97-летний Норман Гринберги.

Гринберги утверждают, что занимающаяся покупкой и продажей драгоценных металлов компания Rosland ориентирована на пожилых людей и пытается использовать их страхи и уязвимость.

По словам супругов, они позвонили в компанию в 2020 году, увидев рекламу, и их познакомили с фон Деттеном. Пара объяснила артисту, что мало знает о золоте, но готова инвестировать в него около $2 млн.

Фон Деттен, по словам Гринбергов, сказал, что очень хорошо разбирается в золоте и может им помочь. Супруги совершили первую покупку золотых монет на сумму около миллиона долларов, после чего монеты отправили на склад.

Некоторое время спустя была совершена вторая покупка монет на сумму в еще один миллион долларов. Теперь Гринберги утверждают, что, хотя вложили $2,1 млн, монеты стоили всего $1,3 млн.

Пара потребовала возмещения убытков и выплаты штрафа. Rosland Capital объявила о банкротстве спустя несколько месяцев после подачи иска.