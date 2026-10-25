Бен Аффлек о худшем моменте своей карьеры

Голливудский актер Бен Аффлек вспомнил о худшем, на его взгляд, моменте своей карьеры. Откровениями он поделился в подкасте "Happy Sad Confused", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Аффлека, таковым он считает пересъемки фильма "Лига справедливости" после того, как режиссерское кресло проекта покинул Зак Снайдер.

"Если говорить о худшем моменте в моей карьере, то это был именно он", - говорит актер.

Снайдер режиссировал дебют Аффлека в роли супергероя Бэтмена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и должен был стать режиссером фильма-кроссовера "Лига справедливости". Однако кинематографист покинул проект из-за разногласий с руководством и безвременной кончины 20-летней дочери Отэм.

"Мне кажется, [кончина дочери] была использована в качестве оправдания [чтобы выгнать Снайдера из проекта]. Это было хуже всего, что я когда-то либо видел. Так отвратительно, да еще и вся эта обстановка и атмосфера, в которую я не был посвящен, но оценки которой узнавал от Рэя [Фишера], Галь [Гадот] и других, все говорили: "Вау. Это самое отвратительное, что может быть", - рассказывает Аффлек.

"Лига справедливости", которую доснимал режиссер Джосс Уидон, в 2017 году провалилась в прокате. В 2021 году студия Warner Bros. после многочисленных просьб фанатов выпустила режиссерскую версию фильма Снайдера - так называемый "снайдеркат".