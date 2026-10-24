Тарантино представит новый проект впервые за семь лет

Культовый режиссер Квентин Тарантино дебютирует в качестве театрального постановщика. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, Тарантино представит спектакль по собственной пьесе "Кавалер-щеголь" (The Popinjay Cavalier) на сцене лондонского театра "Феникс". Действие комедии разворачивается в Европе в 1830-х годах. Главную роль исполнит британский актер и комик Саша Барон Коэн.

Известно, что предварительные показы спектакля Тарантино стартуют 23 февраля, а официальная премьера состоится 18 марта 2027 года. Всего спектакль будут показывать на сцене три месяца - до 13 июня. Также, в случае успеха, постановку покажут на других площадках - в США и других странах.