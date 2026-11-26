Редакторы британской версии журнала Vogue назвали самых стильных знаменитостей 2026 года. Рейтинг опубликован на сайте глянцевого издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первой пятерке оказались актриса Вунми Моссаку, актер Роберт Паттинсон, юрист Амаль Клуни, звезда "Эйфории" Зендея и кинорежиссер Акинола Дэвис-младший. За ними следуют актрисы Оливия Колман, Дейзи Эдгар-Джонс и Джиллиан Андерсон, музыкант Гарри Стайлз, а также принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон.

Кроме того, в своем рейтинге журналисты упомянули певиц Оливию Дин и Charli XCX, писательницу Алексу Чанг, супермодель Кейт Мосс, а также актрис Эмму Коррин и футболиста Джуда Беллингема.