В CinemaPlus за три дня до мировой премьеры прошел показ комедийного боевика "Всё только начинается" - ФОТО - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в ТЦ Gənclik Mall за три дня до мировой премьеры прошел показ американского комедийного боевика "Всё только начинается".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в пресс-службе CinemaPlus.

Среди гостей праздничного вечера были медийные персоны, представители шоу-бомонда, известные актеры, журналисты и блогеры.

Слоганом фильма является выражение "Вечеринка будет жаркой", что указывает на интригующий сюжет картины, полный приключений.

Сюжет фильма: Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый "зуб" на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!...

Режиссер фильма - Рон Шелтон. Главные роли исполнили такие известные актеры, как Морган Фриман, Томми Ли Джонс и Рене Руссо.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook